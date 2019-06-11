Казнить нельзя, полакомиться. Еду больше не будут давить бульдозерами?

Кажется, Роспотребнадзор, с 2014 года браво давящий гусей и устраивающий казнь сыру и яблокам, начал о чем-то догадываться. Из ведомства в Совет по правам человека (СПЧ) поступило предложение законодательно запретить уничтожать пригодную к употреблению еду.

Это, заметим, та самая организация, которая не далее чем в марте этого года выписала шестизначный штраф предпринимателю Ивану Зайченко за то, что он выкладывал в своем магазине «просрочку» для малоимущих — просто чтобы люди не унижали себя копанием в мусорных контейнерах. Разбирались продукты мгновенно, но Роспотребнадзор придушил начинание буквально через несколько дней. «Мне же просто охота заорать и заплакать, если честно...» — написал тогда в своем «Фейсбуке» Иван.

А сколько еды, причем совершенно свежей, было просто сожжено или перемешано с землей (уничтожено «любым доступным способом») — лучше не считать. Особенно старикам, которые караулят по вечерам помойки многочисленных супермаркетов.

Последний раз ведомство отчитывалось о карательной деятельности в отношении продуктов в середине прошлого года. Похвасталось уничтожением 28 тысяч тонн сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Продолжались казни еды и не далее как в апреле; тогда же обсуждались и идеи уничтожать в том числе то, что россияне ввозят в страну частным порядком для личного чревоугодия.

Теперь Роспотребнадзор считает целесообразным «обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», говорится в документе, выложенном на сайте СПЧ. Также ведомство предлагает законодательно прописать использование пищевых отходов в качестве биоэнергетического сырья и запретить использование одноразовых пластиковых пакетов в розничной торговле, дабы сократить вал пластиковых отходов. Все хорошо, но в общем возникает ощущение, что с ведомством происходит что-то по современным российским меркам странное. Хотя руководство там вроде бы не менялось. Неужели разумное, доброе и вечное внезапно победило?