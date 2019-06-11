Казнить нельзя, полакомиться. Еду больше не будут давить бульдозерами?

В центре внимания
Иван Голунов после освобождения // стоп-кадр с видео / Дмитрий Соколов / Sobesednik.ru
Иван Голунов: Сейчас для меня главное – осознать, что произошло
ПМЭФ во время чумы. Сколько потратили из бюджета, чтобы привлечь деньги в бюджет?
Дмитрий Быков: Раскаленная линия

Новости дня

11 июня, вторник

[17:54]Пьяный участковый в Сочи сбил двух 16-летних девушек
[17:10]Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова
[17:03]Территорию муфтията Ингушетии оцепили из-за выемки документов
[16:39]Таможенники в Питере нашли в контейнере с консервами 400 кг кокаина
[15:34]Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова
[14:57]Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за безопасности на марше за Голунова
[14:17]Более четверти россиян поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России
[13:04]Медведев счел вероятным сокращение рабочей недели до четырех дней
[12:59]Алибасов "никого не узнает" после выхода из комы
[11:55]Генпрокуратура поинтересовалась закупщиками наркотиков, участвовавшими в операциях МВД
[11:00]Житель Томской области украл дорогу и вернул ее обратно из-за розыска
[09:26]Москалькова предложила отпускать женщин из тюрем к детям
[09:20]В МВД рассказали о найденых на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками ДНК
[09:08]Температура воздуха в Москве 11 июня превысит норму на 9 градусов

10 июня, понедельник

[17:45]Осужденного за наркотики главу "Мемориала" в Грозном отпустили по УДО
[17:20]Судья сняла с Захарченко одно из обвинений и приговорила к 13 годам колонии
[17:03]МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
[16:35]Волкову дали 15 суток сразу после 20-дневного ареста
[15:59]Номера газет с полосой о Голунове продают на Avito за десятки тысяч рублей
[15:51]Москалькова "отдельно проинформировала" Путина о Голунове
[15:23]Главред "Сноба" заявила, что "неадекватный мужчина" разгромил офис проекта
[14:58]Экс-главу Коми признали невиновным по одной из статей
[14:45]Врачи не смогли вывести Бари Алибасова из медикаментозного сна
[13:57]ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за ветра до 17 м/с и дождя
[13:34]В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
[13:29]Пресненский суд Москвы вынес полковнику Захарченко вердикт по делу о взятке
[13:02]Аскольд Запашный с семьей попали в ДТП на Ленинском проспекте
[12:58]В Барнауле завели дело из-за обнаружения ртути в магазинной колбасе
[12:21]Ледяхов предсказал появление сильнейшего состава сборной РФ в мачте с Кипром
[12:20]Число допустимых животных в доме рассчитают по жилплощади
[11:57]СОБР и Нацгвардия окружили площадь с митингующими против выборов в Алма-Ате
[11:30]Колонна МЧС, направлявшаяся на работы по разминированию, застряла под Тулой
[11:02]Марш в поддержку Голунова планируют провести 12 июня в Москве
[10:56]ПФР запустит в восьми регионах экспериментальную технологию поиска бедных
[10:32]Каждый четвертый россиянин назвал плохим уровень жизни своей семьи
[09:52]Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы Казахстана
[09:09]Данные 900 тысяч клиентов российских банков оказались украдены мошенниками
[08:56]Киану Ривз подарил голос и внешность одному из героев игры Cyberpunk 2077
[08:34]Португалия одолела Голландию в финале Лиги наций и получила путевку на ЧЕ
[08:03]"Ведомости", РБК и "Ъ" потребовали проверки полицейских, задержавших Голунова


Жаркое начало лета // фото: Global Look Press
Как спастись от жары? Отвечают Малышева, Малахов и телеметеоролог Беляев
Фото: Global Look Press
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Как выбрать качественную рыбу – сейчас и по новому регламенту
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
Фото: промо к фильму «Викинг»
Афиша Дня России: пять фильмов для "правильных" патриотов
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета
Фото: Shutterstock
Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова

Казнить нельзя, полакомиться. Еду больше не будут давить бульдозерами?

Общество
17:23, 11 июня 2019

Кажется, Роспотребнадзор, с 2014 года браво давящий гусей и устраивающий казнь сыру и яблокам, начал о чем-то догадываться. Из ведомства в Совет по правам человека (СПЧ) поступило предложение законодательно запретить уничтожать пригодную к употреблению еду.

Это, заметим, та самая организация, которая не далее чем в марте этого года выписала шестизначный штраф предпринимателю Ивану Зайченко за то, что он выкладывал в своем магазине «просрочку» для малоимущих — просто чтобы люди не унижали себя копанием в мусорных контейнерах. Разбирались продукты мгновенно, но Роспотребнадзор придушил начинание буквально через несколько дней. «Мне же просто охота заорать и заплакать, если честно...» — написал тогда в своем «Фейсбуке» Иван.

А сколько еды, причем совершенно свежей, было просто сожжено или перемешано с землей (уничтожено «любым доступным способом») — лучше не считать. Особенно старикам, которые караулят по вечерам помойки многочисленных супермаркетов.

Последний раз ведомство отчитывалось о карательной деятельности в отношении продуктов в середине прошлого года. Похвасталось уничтожением 28 тысяч тонн сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Продолжались казни еды и не далее как в апреле; тогда же обсуждались и идеи уничтожать в том числе то, что россияне ввозят в страну частным порядком для личного чревоугодия.

Теперь Роспотребнадзор считает целесообразным «обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», говорится в документе, выложенном на сайте СПЧ. Также ведомство предлагает законодательно прописать использование пищевых отходов в качестве биоэнергетического сырья и запретить использование одноразовых пластиковых пакетов в розничной торговле, дабы сократить вал пластиковых отходов. Все хорошо, но в общем возникает ощущение, что с ведомством происходит что-то по современным российским меркам странное. Хотя руководство там вроде бы не менялось. Неужели разумное, доброе и вечное внезапно победило?

Теги: Санкции

поделиться:
Иван Голунов после освобождения // стоп-кадр с видео / Дмитрий Соколов / Sobesednik.ru

Общество

Иван Голунов: Сейчас для меня главное – осознать, что произошло

Читать далее >

Общество

Казнить нельзя, полакомиться. Еду больше не будут давить бульдозерами?

Читать далее >

Иван Голунов // фото: Юлия Верт (CC BY 4.0)

Общество

Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова

Читать далее >

Политика
У руля встает охрана
Кто придумал реновацию. Одно из расследований Ивана Голунова
Число допустимых животных в доме рассчитают по жилплощади
СОБР и Нацгвардия окружили площадь с митингующими против выборов в Алма-Ате
Общество
Казнить нельзя, полакомиться. Еду больше не будут давить бульдозерами?
Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова
Средства дольщиков ЖК "Пироговская Ривьера" вывели по звонку Года Нисанова
Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова
Колумнисты
Avatar

Ролдугин
Олег

журналист

Раньше журналистов банально отстреливали, теперь «деликатно» арестовывают за хранение и сбыт наркотиков. Такие вот гуманизм и свобода – не столько прессы, сколько её прессования

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Новое «Поле чудес» на очередной «прямой линии» с Путиным будет означать лишь новую стадию властной апатии, что на фоне последних событий почти наверняка ведет к потере управления

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Для Владимира Путина главный критерий кадрового отбора – гарантированная, долгими годами проверенная личная лояльность, помноженная на психологическую совместимость


Культура и ТВ
"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича"
Алибасов "никого не узнает" после выхода из комы
Афиша Дня России: пять фильмов для "правильных" патриотов
Премия МУЗ-ТВ 2019: верблюды не помогли Бузовой обскакать Гагарину
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала о суде за "проклятое наследство"
Бывшая пассия рассказала о выходках Алибасова перед его днем рождения
Ефим Шифрин поздравил Валентина Смирнитского с юбилеем
Кристина Орбакайте вернулась к роли Екатерины II в "Гардемаринах"

Здоровье
Эффективность прививок от коклюша у детей с годами снижается
Искусственное освещение по ночам вызывает прибавку лишнего веса
Как спастись от жары? Отвечают Малышева, Малахов и телеметеоролог Беляев
Пар от электронных сигарет мешает очищать дыхательные пути от слизи
Туризм
Фестиваль Турции в Москве
Отдохнуть с удовольствием и с прибылью: как заработать на своем отпуске
"Рейс задержан" – кто виноват, Пушкин?
СМИ сообщили о нехватке в Шереметьево более 200 грузчиков
Авто
ЗИЛ ушел в историю. Сто лет жизни завода имени Лихачева
Специалисты устраняют масштабный сбой в базе данных ГИБДД по всей России
RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима
ГД в третьем чтении ужесточила наказание для водителей за "пьяные" ДТП
Недвижимость
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Читайте также
Свежий номер

Фото: Val Thoermer / Global Look Press
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки
Фото: Наталья Логинова, Андрей Струнин, «Русский взгляд»
Намахали палочками. Сколько зарабатывают главные дирижеры России
Герман Греф // фото: Global Look Press
Греф вытянул золотую карту. На чем Сбербанк зарабатывает и на что тратит
Фото: Global Look Press
"Работодателей вообще не интересуют знания и опыт: возраст – как приговор"
Фото: Shutterstock
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Павел Лунгин // фото: Global Look Press
Павел Лунгин:
Между войнами русский характер портится
Дмитрий Дибров // фото: Андрей Струнин
Дмитрий Дибров:
Ток-шоу – это буря в клизме!
Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Соломин:
Мы распустили власть. Закон должен быть один для всех
Фото: Андрей Струнин
Эмир Кустурица:
Война – это жизнь
Нюта Федермессер // фото: Global Look Press
Нюта Федермессер:
Вам не страшно, говорю я Путину, а мне страшно


Фото в статье: пресс-служба МУЗ ТВ
Премия МУЗ-ТВ 2019: верблюды не помогли Бузовой обскакать Гагарину
Сестры Зайцевы // фото: архив редакции
Сестры Зайцевы помирились с Анастасией Волочковой после скандала на шоу Шепелева
Алибасов и Шукшина // фото: Global Look Press
Бывшая пассия рассказала о выходках Алибасова перед его днем рождения
Константин Богомолов // фото: Global Look Press
Богомолову доверяют, но Элтона обрезают?
Мамаев и Кокорин // фото: Global Look Press
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова

// фото в статье: Global Look Press
Кто из артистов боится пустых ведер и черных кошек?
Фото: John Rowley / Global Look Press
На море за счет женщин: как зарабатывают платные спутники на курортах
Фото в статье: Global Look Press
ЗИЛ ушел в историю. Сто лет жизни завода имени Лихачева
Фото: Shutterstock
Владимира Путина попросили защитить жилкомплекс в Балашихе от майнеров
Фото: Global Look Press
"Рейс задержан" – кто виноват, Пушкин?