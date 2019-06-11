Более четверти россиян поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России

Почти треть россиян хотели бы, чтобы юго-восточные области Украины стали независимым государством.

Об этом сказано в результатах опроса «Левада-центра», опубликованных на сайте организации. 29% опрошенных, говоря о будущем непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, предпочли бы, чтобы области стали независимым государством.

27% респондентов поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России. 17% хотели бы, чтобы Донецк и Луганск оставались частью Украины, но получили бо́льшую независимость от Киева. 14% россиян предпочли бы, чтобы области оставались частью Украины, как это было до кризиса.

59% опрошенных согласны с утверждением, что за указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины стоит стремление расширить российское влияние на восточную часть Украины. При этом 77% поддерживают мнение, что за упрощенной выдачей паспортов стоит желание помочь людям, живущим в состоянии войны.