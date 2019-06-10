В Барнауле завели дело из-за обнаружения ртути в магазинной колбасе

Жительница Барнаула обнаружила в купленной в магазине колбасе микрочастицы металлической ртути.

Как сообщали местные СМИ, в начале июня женщина почувствовала недомогание после употребления колбасы, купленной в одном из магазинов Барнаула. При этом позднее экспертиза обнаружила на поверхности мясного изделия микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

По данным «Интерфакса», в настоящее время СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».