ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за ветра до 17 м/с и дождя

МЧС и ЦОДД разослали экстренные предупреждения жителям столицы из-за неблагоприятной погоды 10 июня.

Ранее Sobesednik.ru писал, что воздух в Москве 10 июня прогреется до 28 градусов тепла, а местами пройдут ливни и грозы.

Как говорится в сообщении ЦОДД на странице в Twitter, в связи с неблагоприятными погодными условиями столичных водителей призывают быть осторожнее на дорогах и не парковаться под деревьями.

«Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе — осторожней с парковкой, осторожней на дороге», — говорится в сообщении центра.

Также МЧС разослало москвичам смс-предупреждения о дожде и сильном ветре с порывами до 17 м/с.