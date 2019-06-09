В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям.

Как передает «Парламентская газета», размер штрафа за первичное нарушение не изменились: для физических лиц он составляет 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 80 тысяч, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

При этом вступивший в силу закон усиливает ответственность за повторную кражу электричества: физическим лицам грозит штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 тысяч до 200 тысяч или отстранение от деятельности от двух до трех лет, юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.