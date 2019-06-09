Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о начале купального сезона в Москве и области.

Как передает «Интерфакс», синоптики рассказали о нагревании воды в столичных водоемах до +22 градусов, что свидетельствует о начале купального сезона в регионе.

«На севере от Москвы в Москве-реке температура воды составляет плюс 20...21 градусов, к югу от Москвы в Коломне — плюс 21...22 градуса. Наступает настоящий купальный сезон», — рассказал глава Росгидромета Роман Вильфанд.

Напомним, ранее Гидрометцентр продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в столичном регионе на 10 июня из-за аномальной жары.