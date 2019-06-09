Гидрометцентр России продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в столичном регионе на 10 июня.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в понедельник, 10 июня, температура воздуха в столице и области превысит климатическую норму на семь-восемь градусов.

В связи с этим синоптики продлили действующий в регионе «оранжевый» уровень опасности.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении Росгидромета.

Напомним, 9 июня в столичном регионе пообещали 33-градусную жару, кратковременные дожди и грозы.