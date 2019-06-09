11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию в летнем лагере в Московской области.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел во время соревнований по плаванию в одном из подмосковных детских лагерей.

Отмечается, что 11-летняя девочка не смогла удержаться на воде в бассейне, после чего была госпитализирована в центральную районную больницу. Однако уже под наблюдением врачей ребенок скончался.

По данным агентства, в настоящее время информацию о данном инциденте проверяет детский омбудсмен Анна Кузнецова.