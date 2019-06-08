Троих участников пикета у Никулинского суда в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова забрала полиция.

Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий. В субботу, 8 июня, в Никулинском суде Москвы будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения журналисту Ивану Голунову, задержанного по делу о наркотиках.

У здания суда находятся журналисты и люди, решившие поддержать Голунова. В частности, сотрудник «Таких дел» Сергей Карпов, редактор издания Анастасия Лотарева и активистка Александра Чугорина пришли к зданию суда с плакатами, однако их забрала полиция.

Напомним, СПЧ попросил прокурора Москвы и главу управления МВД по столице взять под личный контроль дело Голунова. Правозащитники полагают, что арест может быть связан с расследованием, которое проводил журналист.