8 и 9 июня в столице будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

Об этом сообщают в пресс-службе столичной подземки. Уточняется, что до 10 июня не будут работать станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Киевская» Филевской линии пассажиры смогут доехать до «Международной» и «Александровского сада», а также воспользоваться ей для пересадки.

Движение на участке приостановлено для выполнения работ по реконструкции. «Пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах «КМ». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5:30», — добавили в подземке.