Следствие обвинило Голунова в попытке продать мефедрон и кокаин

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на руководителя Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. Следствие полагает, что Голунов приобрел два свертка с 3,56 грамма мефедрона и три свертка с 5,42 грамма кокаина. Предполагается, что журналист планировал их продать, однако был задержан с наркотиками. При этом в постановлении также отмечается, что кокаин Голунов хранил дома, а мефедрон носил с рюкзаке.

Напомним, у здания суда, где проходят слушания по делу журналиста, активисты проводят пикеты в поддержку Голунова.