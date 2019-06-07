Жаров призвал быть милосердными к смотрящим пиратский контент

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что вопроса о штрафах за просмотр пиратского контента на повестке нет.

Соответствующее заявление чиновник сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Все-таки к аудитории надо относиться с любовью, и производители относятся к ней с любовью, поэтому сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит», — цитирует Жарова «Интерфакс».

Глава РКН также выразил надежду на то, что отрасль найдет способ снизить пиратский трафик.

«Все-таки надо быть милосердными», — добавил он.