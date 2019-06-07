У здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, проводят пикеты в поддержку обвиняемого в сбыте наркотиков Ивана Голунова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что полиция проверяет связь задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с группой лиц, которые занимаются сбытом наркотиков в Московской области.

Как передает «Коммерсант», в настоящее время у здания ГУ МВД по Москве проводятся пикеты в поддержку Голунова. При этом полиция уже провела ряд задержаний.

Отмечается, что среди задержанных оказались журналисты «Новой газеты» Павел Каныгин и Илья Азар, журналист «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и фотограф Виктория Ивлева.

По словам очевидцев, людей начали задерживать после того, как на пикете были развернуты плакаты с лозунгами.