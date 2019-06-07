В морги бюро судмедэкпертизы Москвы перестали пускать студентов

Студентов медицинских вузов перестали пускать в московские морги из-за опасности заразиться туберкулезом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора Российского центра судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) Алексея Ковалева главе Минздрава Веронике Скворцовой. В письме сказано, что из-за опасности заразиться туберкулезом в морги перестали пускать студентов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова и Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова.

Ковалев отмечает, что в связи с этим студенты могут не получить надлежащей подготовки, так как обучение по фотографиям и на симуляторах не даст нужного уровня навыков. Кроме того, как подчеркивается в письме, студенты могут подать в суд на учебные заведения из-за нарушений в курсах.