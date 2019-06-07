Главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян выписали из больницы после срочной госпитализации вечером 6 июня.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 6 июня в здании радиостанции «Эхо Москвы», когда юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь попыталась взять комментарий у главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Через некоторое время после своего отказа разговаривать с юристом Симоньян была госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности. Позднее данную ситуацию в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав, что «соболь — это животное».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение самой Симоньян, в настоящее время главреда RT выписали из больницы.

«Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам», — написала Маргарита Симоньян, опубликовав фотографию медицинского документа, на которой видны слова «17 недель. Угроза позднего выкидыша» и «после психоэмоционального стресса».