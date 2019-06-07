Температура на 7-9 градусов выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в пятницу, 7 июня, воздух в Москве и области прогреется до +31 градуса.

Как передает агентство городских новостей «Москва», аналогичная климатическая ситуация сохранится в столичном регионе до 11 июня.

Отмечается, что среднесуточная температура в Москве и области будет превышать климатическую норму на 7-9 пунктов и может достигнуть 33 градусов тепла.

В связи с этим столичный главк МЧС предупреждает москвичей об опасности.

«При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, старайтесь закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться», — говорится в сообщении спасателей.

МЧС также рекомендует гражданам чаще находиться в тени и отказаться от употребления алкоголя, который приводит к обезвоживанию.