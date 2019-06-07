Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с юристом ФБК

Главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян госпитализировали после конфликта с юристом ФБК Любовью Соболь.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Симоньян. В четверг, 7 июня, Симоньян пришла на эфир на радиостанцию «Эхо Москвы», где у лифта столкнулась с Соболь. Юрист ФБК выложила видео в свой твиттере, на котором видно, как она пытается спросить у Симоньян о квартирах для чередников, которые, как утверждает ФБК, получают подчиненные мэра Москвы Сергея Собянина. В ответ на это Симоньян отвечает, что об интервью нужно договариваться заранее и комментировать расследование она не станет.

Позже, как пишет РИА, Симоньян в своем Telegram написала, что Соболь якобы «караулила» ее полчаса. «Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — заявила главный редактор RT.

После этого Симоньян была госпитализирована. В комментариях «Интерфаксу» она сказала, что ей стало плохо после конфликта с Соболь. «Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?» — заявила главред RT.