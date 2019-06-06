Письмецо в конверте и внимание ФСБ к конкурсам сочинений: юридический обзор

Сразу несколько примечательных весточек пришло на днях из судов разных уровней.

Во-первых, высшая инстанция подтвердила законность ограничения на выезд за рубеж сотрудникам внутренних дел. Но есть у этого определения и позитивная, как будто, сторона.

Верховный суд признал подпункт приказа МВД не противоречащим Конституции в части права граждан свободно покидать родные пенаты. Впрочем, суд сделал оговорку, что подобное относится к сотрудникам полиции, имеющим доступ к государственной тайне. Дав, таким образом, возможность остальным защитникам правопорядка надежду, что им-то отдых вне родины будет санкционирован...

Совсем уж неприятный для судьи Краснодарского края эпизод случился с ним на рабочим месте. В канцелярию суда пришли документы одного из участников дела. Он передал документы — хоть и по списку да в конверте, но в конверте с изображением, душу судье тронувшим: на нем была воспроизведена картина конца XV века «Сдирание кожи с продажного судьи».

C этим придется разобраться. Чтобы не было недоговоренностей да дабы избежать ситуаций, дестабилизирующих процесс, указано в отдельном определении суда.

Если суд на специальном заседании установит неуважение к суду, то, невзирая на перипетии дела, этому участнику тот же суд, что и рассматривает дело, сможет присудить штраф — или вплоть до уголовного преследования.

Отметим, что ранее там же, на Кубани, фермеры даже размещали оную картину нидерландского живописца Герарда Давида на билбордах — в том случае, видимо, точно с намёком...

Не оставим без внимания очередное дело об «оскорблении власти»: административное дело составлено по факту размещения в соцсети поста, в котором президента РФ назвали «фарисействующим» и добавили несколько собственных оценочных суждений. Тем не менее статья Админкодекса 20.1, пункт 3 фиксирует, что если житель Ставропольского края будет признан виновным, то ему светит от 30 тысяч до ста тысяч рублей штрафа. Стоит верить, что до абсурда дело не дойдет.

В последней новости до суда не дошло, но внимание спецслужб может свидетельствовать о чем угодно — судите сами. «Мемориал» как международное правозащитное общество организовал конкурс исследовательских работ «Человек в истории. Россия — ХХ век». А на днях стало известно, что победители конкурса (школьники, старшеклассники) и их научные руководители в качестве особого «поощрения» удостоились... беседы с сотрудниками ФСБ. «Мемориал» указывает на подобные визиты в разных регионах — и видит в этом «централизованное указание». Будьте бдительны!