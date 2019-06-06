Глава Минтруда предложил создать в вузах "мини детские сады"

Министерство труда вместе с Министерством образования проработает вопрос о создании в вузах комнат по уходу за ребенком.

Об этом глава Минтруда Максим Топилин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 6 июня, передает «Интерфакс». «Мы сейчас с Министерством образования пытаемся найти какой-то вариант, который позволил бы на системной основе решить вопрос, связанный с организацией мини детских садов, комнат по уходу в образовательных учреждениях», — сказал Топилин.

По его словам, «все говорят, что это можно сделать», однако на практике оказывается, что существует множество проблем, например, СанПиНы и особенности законодательства об образовании.

«Надо эту тему решать», — заключил министр.