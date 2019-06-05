В течение двух месяцев сотрудники железной дороги будут собирать мнения пассажиров о необходимости ароматизации поездов.

Как сообщает «Федеральная пассажирская компания», в России стартовал проект по ароматизации вагонов в пассажирских поездах.

«Аромат распыляется по методу холодной диффузии. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели», — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что для ароматизации коридорных зон вагонов выбран аромат преимущественно с цитрусовыми нотами, а в туалетных комнатах будет пахнуть «свежими и легкими ароматами чистоты и свежести».

Эксперимент уже запущен в некоторых вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс». В течение двух месяцев сотрудники железной дороги будут собирать мнения пассажиров о целесообразности дальнейшей ароматизации.