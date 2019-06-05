Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в среду, 5 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием антициклона, что обусловит небольшую облачность и отсутствие осадков.

Столбики термометров в Москве днем 5 июня укажут на значение 25..27 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью 2-5 м/с.

Атмосферное давление в середине дня окажется выше нормального и составит 755 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.