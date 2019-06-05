Счетная палата заявила о необходимости создания в России единого госоргана, курирующего вопрос открытости государства.

Как передает «Парламентская газета», ведомство распространило доклад «Открытость государства в России», в котором говорится, что развитие «открытого диалога» в стране в настоящее время остаётся на неудовлетворительном уровне.

Эксперты характеризуют ситуацию в этой сфере на 2019 год как «инерционную открытость» — она не подкреплена ни реальными поручениями президента и премьер-министра, ни чётко сформулированным общественным запросом на большую открытость.

В связи с этим Счетная палата рекомендует правительству восстановить и начать внедрять на практике инструменты открытого диалога, в том числе народную экспертизу законопроектов и других нормативных правовых и концептуальных документов.

Кроме того, в докладе предлагается создать единый орган, курирующий вопросы открытости и осуществляющий координацию по работам в этой области.

Федеральный портал открытых данных рекомендуется кардинально обновить и превратить в централизованный ресурс по систематизации всех государственных данных, включая данные, не являющиеся открытыми, с указанием причин их недоступности.

Ранее РБК также обратило внимание на то, что, согласно данным Счетной палаты, Минобрнауки и Минпросвещения попали в число самых закрытых российских ведомств.