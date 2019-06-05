Дело о нарушении равенства прав и свобод человека завели после отказа турбазы под Нижним Новгородом разместить людей с ВИЧ.

Напомним, речь идет о скандальном инциденте, произошедшем в Богородском районе Нижегородской области, когда из-за опасений сотрудников база отдыха «Новинки» отказалась принять группу из 50 ВИЧ-инфицированных, среди которых было 30 детей.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина.

«Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что свою проверку также проводит управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Кроме того, планируется организовать для сотрудников турбазы специальный семинар, чтобы рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.