Федеральная служба исполнения наказаний выразила готовность доставить Майкла Калви на ПМЭФ, если такую поездку одобрит СК.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Кремль хотел бы увидеть обвиняемого в мошенничестве основателя Baring Vostok Майкла Калви на экономическом форуме в Петербурге.

Как передает «Интерфакс», такая поездка может состояться, если следствие направит во ФСИН соответствующее уведомление.

В Федеральной службе исполнения наказаний, в свою очередь, отметили, что сделают все возможное, чтобы доставить Калви на форум при наличии разрешения следствия.

«Если такое разрешение поступит — мы со своей стороны все сделаем, все организуем как надо. Никаких проблем в этом нет», — заявил агентству замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, Майкла Калви и еще пятерых его партнеров обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В середине февраля их всех арестовали. В апреле суд перевел Калви под домашний арест.