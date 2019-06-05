У внесенных в список террористов и экстремистов фигурантов дела «Нового величия» заблокируют все счета.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на сайт Росфинмониторинга, в апреле в список экстремистов и террористов были внесены Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин, обвиняемые по так называемому делу «Нового величия».

Отмечается, что теперь у попавших в этот список будут заблокированы все счета, они также не смогут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.