Большинство россиян в общих чертах знают о шизофрении, а у каждого пятого есть знакомый или родственник с шизофренией.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации, 38% россиян считают, что в современном обществе к людям с психическими заболеваниями относятся с сочувствием. 34% уверены, что к психически больным относятся с жалостью, 26% — со страхом. 18% полагают, что страдающие психическими недугами вызывают недоверие.

О том, что такое шизофрения, в общих чертах знают 70% населения, 20% хорошо знают о симптомах этого психического расстройства. 1% опрошенных ухаживают за родственником, больным шизофренией, у 3% есть родные с таким диагнозом. 8% граждан лично знают людей с шизофренией, а у знакомых 8% опрошенных есть страдающие шизофренией друзья или родственники. 69% не знают людей с таким недугом.

Опрос был проведен в ноябре 2018 года среди 1600 респондентов.