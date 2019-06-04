Полиция задержала двоих участников массовой драки в Красногорске, в которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Ранее Sobesednik.ru писал о гибели в подмосковном Красногорске 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, заступившегося за раненного в массовой драке прохожего.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время правоохранителям удалось задержать двоих участников массового конфликта, которые могут быть причастны к смерти военнослужащего.

По словам представителя областного главка полиции Татьяны Петровой, речь идет об уроженцах одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения. Сейчас их доставляют в следственные органы, где сотрудники СК установят роль каждого из них в преступлении.

По местам жительства задержанных уже проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.