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Сам себе ревизор

Общество
18:04, 04 июня 2019

// фото: Александр Щемляев / Global Look Press
// фото: Александр Щемляев / Global Look Press

Новый порядок проведения экспертизы учебных пособий вызвал острую реакцию учительского сообщества и экспертов

Резкое сокращение Министерством просвещения федерального перечня учебников и новый порядок проведения экспертизы учебных пособий вызвали бурную реакцию учительского сообщества и экспертов. ФАС даже вынесла предупреждение министерству с требованием вернуть в ФПУ исключенные из списка учебники. Но вместо того, чтобы выполнить требования антимонопольной службы, Минпросвещения включило механизм бюрократических проволочек. Опубликованная в СМИ позиция ведомства весьма туманна и расплывчата: «Министерство ведет совместную работу с ФАС, во главе которой стоят как интересы прозрачности и правовых основ всех оценочных процедур, так и интересы качества школьных учебников. Проверка проведенной экспертизы — регулярный процесс. В настоящее время все требования детально изучаются и министерство готово предоставить в ФАС необходимую информацию по каждому обозначенному учебнику и соответствующему решению».

«Ведется работа», «детально изучают» и прочие канцеляризмы создают впечатление бурной деятельности. Но по существу в «ответе» ведомства нет ничего.

Чиновники Минпросвещения также обнадеживают общественность новым порядком проведения экспертизы учебников: «В настоящее время проходит общественное и экспертное обсуждение нового порядка формирования федерального перечня учебников, который существенным образом усилит контроль за качеством учебников в школах по всей стране, предъявляя конкретные и прозрачные требования на каждом этапе процедуры проверки, а также отдельные требования к экспертам».

Опубликованные положения нового порядка проведения экспертизы учебников вызвали у педагогов и специалистов еще больше вопросов, чем действующая система.

По мнению председателя комиссии по науке и образованию Совета по правам человека при президенте России Александра Асмолова: «Существующая система подготовки учебников и обновление стандартов вступают в резкий конфликт с поручением президента России Владимира Путина, который ранее говорил, что главное — это разработка персонализированного образования, индивидуальных траекторий образований, вариативного образования, а не образования, где господствовали бы только безличные стандарты, схемы и шаблоны, которые бы превращали наших школьников в хомяков».

Впрочем, чиновников от образования волнуют не столько мнения экспертов и учителей, сколько замечания прокуроров. По сообщению газеты «Коммерсантъ»: «После жалобы учителей на порядок формирования ФПУ обратила внимание Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство выявило "коррупциогенные факторы" в действующей с 2016 года системе формирования перечня. В Генпрокуратуре отмечали, что в системе не описаны определение конфликта интересов и "способы его преодоления"». 

Складывается впечатление, что в Минпросвещения решили подстраховаться на случай претензий со стороны прокуратуры «новым порядком», но прописали его таким образом, что контроль за экспертизой учебных пособий остается полностью во власти ведомства. Ведь при составлении такого рода с точки зрения чиновника главное — формально не нарушать букву закона.

Слова о «повышении прозрачности» останутся словами, если будет реализована концепция министерства, которая предполагает, что проводящая экспертизу организация будет подведомственна Минпросвещения. Сам себе контролер и ревизор.

Очень удобно, но коррупциогенность системы при таком «новом порядке» может стать еще больше. На это указали члены РАН, обсудившие проблему на заседании комиссии академии по экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов и учебников под председательством вице-президента РАН Алексея Хохлова. Академики заявляли, что экспертиза учебников должна быть многоуровневой, предусматривать возможность доработки книг. Вызвал критику отказ от практики проведения педагогической и научной экспертизы учебных пособий представителями профильных организаций. При новом, «смешанном» варианте один эксперт должен быть компетентен и в педагогике и конкретных научных областях. Подбирать таких «корифеев всех наук» будет непросто, предупредили академики чиновников. Но последние их не услышали. И есть подозрение, что не надо быть «корифеем всех наук» для проведения «смешанной» экспертизы, если результат предопределен заранее.

Предлагаемая Минпросвещения система баллов для оценки качества учебных пособий также вызвала шквал критики со стороны специалистов. Критерии, на основе которых будут выставляться оценки зачастую настолько неопределенны, что оценки могут быть какие угодно. 

В этом убедился на своем примере один из авторов учебников Игорь Липсиц. Его учебник по экономике для 11-х классов не вошел в список рекомендованных из-за «недостаточного патриотизма». Ученый заявил по этому поводу, что его «очень настораживает тот факт, что учебники издательства "Просвещение" составляют 70% всего перечня школьной литературы, но по ним всего 10% отбраковки»: «Зато по другим издательствам гораздо больше: и 40%, и 60%. Можно, конечно, считать, что в "Просвещении" собрались исключительно авторы-гении, а в других — бездари. Но я в это не верю. Но то, что рынок учебной литературы монополизируется, — это очевидно. А монополизация ни к чему хорошему не приведет. И, скорее всего, качество образовательных продуктов будет только ухудшаться, а уровень знаний наших детей — падать».

Пока возмущенные заявления авторов учебников, экспертов, педагогов не поколебали намерений Минпросвещения выстраивать закрытую систему отбора и экспертизы учебных пособий для школ. Но, как уже отмечалось выше, курс министерства прямо противоположен задачам, поставленным перед российским образованием президентом Владимиром Путиным. Самодеятельность министерства рано или поздно окажется в фокусе внимания высшего руководства страны. И тогда чиновникам Минпросвещения не удастся уйти от прямых ответов на поставленные вопросы.

Сергей Соловьев

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// фото: Александр Щемляев / Global Look Press

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