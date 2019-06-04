Подпишись на "Мульт и мир"

ИД «Собеседник» стал партнером и спонсором фестиваля «Мультимир» — самого большого детского праздника, который ежегодно проходит на ВДНХ и приурочен ко Дню защиты детей.

Детские журналы нашего ИД «Мульт и мир» стали призовым фондом квеста, который проходил на фестивале. В нем приняло участие более шести тысяч детей, родители которых смогут оформить подписку на любимое издание.

Отметим, что «Мульт и мир» стал подписным, поэтому вы тоже можете успеть купить журнал и оформить подписку на второе полугодие или пройти по ссылке и оформить ее онлайн.

«Мультимир» — это трехдневный фестиваль анимации для детей и родителей, где можно встретиться с любимыми героями, узнать о новинках мульт-индустрии и весело провести время.