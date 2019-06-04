Из-за большого потока верующих по случаю празднования Ураза-байрама перекрыты ряд улиц вблизи Московской соборной мечети.

Как передает «Интерфакс», утром во вторник, 4 июня, в Москве закрывали на вход станцию «Проспект мира» Кольцевой линии столичной подземки из-за наплыва празднующих Ураза-байрам мусульман.

Отмечается, что к настоящему моменту станция вновь работает в обычном режиме, однако перекрытыми остаются ряд улиц вблизи Московской соборной мечети.

В частности, до 11:00 автомобили не смогут проехать по улицам Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до Гиляровского) и в Выползовом переулке.