Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 4 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием обширного антициклона, что обусловит малооблачную погоду и отсутствие осадков.

Воздух в столице днем 4 июня прогреется до +23..+25 градусов, по области — до 26 градусов тепла.

Ветер подует с юга со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 755 мм ртутного столба, что станет единственным неблагоприятным фактором, способным повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.