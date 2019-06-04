Опрос «Левада-центра» показал, что 27% россиян готовы лично принять участия в митингах в защиту своих прав.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра», каждый четвертый россиянин (26%) допускает возможность проведения протестных акций из-за падения уровня жизни в своем городе. При этом 27% опрошенных готовы лично принять участие в таких митингах, если они будут. Однако подавляющее большинство граждан (69%) считают протесты в своем городе маловероятными.

Возможность проведения политических акций с требованиями к властям допускают 24% россиян, 22% заявили о готовности поучаствовать в таких митингах.

При этом социологи отмечают, что 87% опрошенных не замечали проведение каких-либо протестов в их городе за последние 2-3 месяца. Однако о митингах из-за строительства храма в Екатеринбурге осведомлены 41% жителей России, о протестах против строительства полигона в Архангельской области — 35%, о митингах из-за переноса границы между Ингушетией и Чечней — 26% россиян.

Напомним, ранее результаты исследования РАНХиГС показали, что по итогам 2018 года 18,3% россиян заметили снижение размера своей заработной платы. В Кремле отмечают, что внимательно следят за обнищанием населения и знают, как с ним бороться.