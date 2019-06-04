В ЛДПР призвали «ЕР» определиться, была ли идея запретить видеоигры позицией всей фракции или отдельного депутата.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о петиции, созданной школьниками, которые потребовали увольнения красноярского депутата от «Единой России» Владимира Рейнгарта, выступившего за запрет компьютерной игры Minecraft. Позднее выяснилось, что депутат перепутал и вместо Minecraft пытался запретить легендарную Warcraft.

Как передает Znak.com, депутат Красноярского Заксобрания от ЛДПР Александр Глисков решил подарить своему коллеге руководство по игре Minecraft, чтобы тот понял, в какой безобидной игре он увидел угрозу.

«Подарил депутату Рейнгардту руководство по игре Minecraft. Предложил ему ознакомиться с этой вполне безобидной игрой и вообще разобраться, какую игру он хотел запретить. Прошла информация, что не Minecraft, а Warcraft. Но речь шла о том, что игру он видел на смартфонах, а Warcraft на смартфоны не ставится», — написал Глисков на своей странице в Facebook.

По словам депутата, «Единой России» необходимо определиться, была ли инициатива запрета компьютерных игр позицией всей фракции или конкретно Рейнгарта.