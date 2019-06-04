Опрос аналитического центра НАФИ показал, что экологией в своем регионе недовольны 48% жителей России.

Как передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования НАФИ, мнения россиян о благополучности или неблагополучности экологической обстановки в их регионе разделились почти поровну. Так, 50% опрошенных назвали экологический фон в зоне своего проживания благополучным, а 48% охарактеризовали состояние окружающей среды как неудовлетворительное.

При этом большая часть тех, кто оказался удовлетворен состоянием окружающей среды, проживают на территории Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%). А на проблемы с экологией чаще других жалуются жители Сибири и Дальнего Востока (68%).

«Среди основных факторов, которые оказывают негативное воздействие на экологию, опрошенные отметили выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума», — говорится в исследовании.