Гидрометцентр продлил действие «желтого» уровня погодной опасности на понедельник, 3 июня.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 3 июня жителей Москвы ожидает переменная облачность, отсутствие осадков, а также +23 градуса.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в понедельник в столичном регионе сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

В связи с этим в Москве и области продлен срок действия «желтого» погодного уровня.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Росгидромета.

Напомним, ранее синоптики пообещали москвичам возвращение 30-градусной жары со вторника, 4 июня.