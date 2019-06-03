Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 3 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием восточной периферии антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве днем 3 июня достигнет отметки +21..+23, по области — до 25 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 40%.