Зоозащитники сообщили, что к приморской «китовой тюрьме» начали возить экскурсионные автобусы с детьми.

Ранее Sobesednik.ru писал, что суд в Южно-Сахалинске принял решение оставить косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморском крае, несмотря на обратные указания международных и российских ученых, Минприроды и российского президента.

Как передает «Интерфакс», наблюдающие за ходом развития событий зоозащитники сообщили, что теперь к «китовой тюрьме» начали ходить экскурсионные автобусы.

«В воскресенье я видела, как к воротам "китовой тюрьмы" подъехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. Из разговора со взрослыми я узнала, что это детский сад из Находки. Они прошли на территорию "китовой тюрьмы". На заборе у ворот было объявление об экскурсии», — рассказала активистка Нина Зырянова.

На фотографиях, которые представила Зырянова, видно, как группа детей и взрослых выходят из автобуса, заходят на территорию «китовой тюрьмы». Рядом также представлены плакаты, анонсирующие темы экскурсий: «Обзорная экскурсия-лекция о жизни морских млекопитающих в неволе», «Экскурсия лекция: обитатели морей — белухи и косатки».

По словам зоозащитницы, это говорит о том, что отловщики не проводят обещанную реадаптацию косаток и белух и не готовят их к выпуску на свободу.