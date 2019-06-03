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Новое в законах и нормах с 1 июня: юридический обзор

Общество
16:07, 03 июня 2019

// фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press
// фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Наступление календарного лета знаменует новшества в законах. Примечательных немного, но они касаются практически всех.

Наконец «прогнулись» операторы сотовой связи: уже с 1 июня отменен внутрисетевой роуминг. Больше при звонках абонентам в ином регионе платить не придется. Мобильным операторам предложено заработать на обороте услуг, хотя некоторые опасаются, что они попытаются это сделать за счет клиентов — на повышении стоимости международных звонков.

 

Вступили в силу изменения в наследственное право. Форм передачи имущества теперь две: наследство могут получить по совместному завещанию супругов, либо заполняется форма по наследственному соглашению.

Во избежание споров можно детально указать, кому и что именно переходит, теперь можно также прописать какие-либо условия, при которых можно получить наследство или какую-то его часть — вплоть до обязанности кого-то содержать.

Что касается совместного завещания супругов, то оно оформляется у нотариуса, при необходимости можно записать видео.

Важные новости для автолюбителей: внести изменения в конструкцию стало сложнее — необходимо вначале получить разрешение от ГИБДД, а после проведенного тюнинга пройти нужно еще и экспертизу технической лаборатории.

Когда будет создан реестр лабораторных данных, прохождение экспертизы станет возможно в электронном виде — это запланировано с начала 2020 года. Если вносятся изменения в идентификационный номер машины, базу и массу, а детали кузова, кабины или шасси меняются на не предусмотренные маркой автомобиля, это может привести к отказу. Как подсказывают специалисты, это коснется и тех, кто планирует установку газового оборудования, лебедки или обвеса.

 

По спорам, связанным с ОСАГО, добавляется еще одно лицо — специальный финансовый омбудсмен. Теперь споры по ОСАГО между потерпевшим и страховщиком до подачи иска в суд должны вначале рассматриваться финансовым омбудсменом. Порядок установлен законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

 

Пока непонятно, как отразится на ценах в магазинах новшество, которое будет действовать с 6 июня: крупные магазины не смогут возвращать поставщикам товары, срок годности которых не превышает 30 дней. Защищается производитель, а вот риски ритейлеров по продаже такого товара и их расходы на утилизацию — что делать с ними? Не лягут ли на они на потребителей? Будем следить за ценами — и помнить, что доходы граждан не будут расти и в этом году...

Между тем власти хотят уравнять подоходный налог для иностранцев с «внутренним». На самом деле это — еще одна мера по борьбе с «теневой экономикой». Одновременно Росстат обнародовал следующее: число россиян, занятых в неформальном секторе, доходит уже до 20% — пятой части всех занятых.

Государство неустанно бьется с этим экономическим сектором, забирающим до 20% ВВП из-под контроля госорганов. Поэтому опустить планку налога, взимаемого с иностранцев, с нынешних 30% до 13%, сколько взимают с суверенных граждан, — невелика цена за вывод еще каких-нибудь процентов работающих «из тени»...

 

Примечательный эпохе судебный сюжет получил развитие в главном по толкованию права суде в России. Конституционный суд отказал правоохранителям в праве назначать организаторов шествий, митингов и прочих проявлений народомыслия ответственными за обеспечение общественного порядка.

Правоустанавливающий суд однозначно высказался в отношении сложившихся правил закона о митингах в части, обязывающей организаторов всяких мероприятий обеспечивать порядок при проведении массовых акций. Иносказательно суд напомнил, что нормами международного права ответственность между властью и организаторами публичных мероприятий распределяется немного по-иному. Но намек вроде очевидный: нельзя свои функции передавать на сторону, да еще и привлекать, если вдруг что-то пошло не так, к ответственности за это оппозицию — эдакий получается «рояль в кустах» для людей в погонах.

Сделавший заключение по данному вопросу Институт права и публичной политики указал не только на то, что безопасность — компетенция органов власти. Но и на то, что попытка наделения организаторов акций компетенцией силовиков лишена смысла. Прежде всего, юридического, если таких учредителей стали привлекать к ответственности.

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