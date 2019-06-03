Александр Высокинский заявил, что жители сами включили сквер у Театра драмы в список мест для строительства храма.

На первом заседании рабочей группы по организации опроса жителей города, в ходе которого будет определено место для строительства храма святой Екатерины, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что жители города выбрали три места, где, по их мнению, может быть построен храм. За каждое из них проголосовали примерно по полторы тысячи человек.

«У нас есть три площадки, о которых я говорил в начале: это Белинского-Фурманова, гостиница "Дели", это сквер, который мы обсуждаем. Там уже сегодня по полторы тысячи голосов есть. Еще не закончено. По полторы фамилий конкретных граждан. По другим площадкам где-то больше, где-то меньше», — цитирует Высокинского «Интерфакс».

Ранее в администрации города заявили, что жители направили 11 тысяч обращений, в которым было предложено 61 место под строительства храма.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге начались стихийные протесты из-за строительства храма на месте сквера у Театра драмы. В результате были задержаны почти 100 человек.