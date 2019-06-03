Фигуранта дела полковника Захарченко обвинили в подделке документов

На одного из фигурантов дела полковника МВД Дмитрия Захарченко завели уголовное дело о фальсификации.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет об Иване Кожевникове. На него было зарегистрировано «значительное количество объектов недвижимости», которые, по данным прокуратуры, принадлежали сотруднику ФСБ России Дмитрию Сенину. Имущество Сенина было конфисковано в пользу государства, Кожевникова привлекли по делу как соучастника.

Однако, как уверена прокуратура, Кожевников решил ввести суд в заблуждение и предоставил ложные документы о наличии у себя крупных средств в качестве доказательства законности приобретения имущества.

Следствие признало документы фальсифицированными и удовлетворило требование прокурора о возбуждении дела.