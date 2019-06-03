Бывшие воспитанники детских домов, которым не дали жилья, устроили голодовку перед зданием правительства Хабаровска.

Как пишет AmurMedia, на площади Ленина в Хабаровске собрались около десяти человек. Они принесли с собой складные стулья. О голодовке они объявили из-за того, что им не дали положенного жилья.

«У нас на руках есть судебное решение, по которому положено жилье. Нам всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет», — сказала одна из протестующих.

Подчеркивается, что участники голодовки обращались в Генпрокуратуру, встречались с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который обещал решить в вопрос в ближайшее время, однако с тех пор ситуация не изменилась.

В феврале минувшего года стихийные протесты из-за аналогичной ситуации имели место в Тыве.