В Забайкалье разыскивают автора очередного оскорбительного граффити о Путине

Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю сообщает о мерах по «установлению лиц, которые оставили надпись».

Издание «Чита.ру» передает, что граффити обнаружили 31 мая на асфальте на площади Революции в центре Читы. Фамилия Путин в нем была замаскирована, а «с ней соседствует слово, обычно характеризующее человека, осуждённого по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража"».

Ранее, 30 мая, в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал такого рода надписи как «абсолютно оскорбительные».

В пресс-службе краевого УМВД отмечают, что о скандальной надписи к ним «поступило заявление».