ФСИН собирает материалы для проверки видео с "банкетом зеков" на Орловщине

Пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировало видео с «банкета» в колонии Орловской области.

Как сообщает РИА Новости, проводится проверка, в том числе комиссии регионального управления ведомства в колонии №2 города Ливны. Материалы по окончании работы будут переданы в следственные органы.

Видео «банкета» по случаю праздника Воскресения Христова было опубликовано на днях одним из региональных изданий. Осенью прошлого года широкий резонанс вызвали кадры, на которых один из осужденных по делу «кущевской банды» Вячеслав Цеповяз питается деликатесами, жарит шашлык и разводит пчел.