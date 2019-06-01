В Сочи на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине наложили арест.

Об этом «Интерфаксу» в субботу, 1 июня, рассказал постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов. По его словам, прихожанам «запретили заходить в храм и молиться».

«При этом, насколько мне известно, в суде уже лежит иск от администрации города Сочи о сносе храма», — добавил он.

По его словам, во время Олимпиады старообрядцы уступили свою землю в обмен на устное обещание губернатора о строительстве нового храма. В итоге, по словам Севастьянова, староверов переселили, выделили им участок под храм, но строительство так и на началось, в связи с чем им пришлось начинать строить храм самим. Теперь местная администрация изменила «Правила землепользования и землеустроения» и требует снести не достроенное здание.

Местные власти пока не комментировали ситуацию.