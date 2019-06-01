Кто поджег дом сторонника ЭкоТехноПарка Шиес после встречи с местными жителями?

Попытка диалога обернулась поджогом дома застройщика: кто хочет сорвать диалог инвестора и жителей.

В результате пожара в поселке Урдома Архангельской области сгорел дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова. Накануне Литвинов встречался с жителями Ленского района в информационном центре, открытом в соседнем Яренске инвесторами строительства — ООО «Технопарк». Имеются достаточно веские основания предполагать, что между этой встречей и случившимся после нее пожаром существует определенная взаимосвязь.

Ночное происшествие в Урдоме случилось на фоне множества самых разных событий, из-за которых Ленский район Архангельской области выглядит как растревоженный улей. На станции Шиес в очередной раз обострилось противостояние охранников площадки будущего экотехнопарка с людьми, называющими себя природозащитниками. Приехавшие из разных мест, подчас достаточно далеких от Урдомы и Ленского района, они стараются помешать проводимым на площадке работам, перебираются через ограждение и даже ломают его, теснят охранников и ведут себя агрессивно.

На помощь строителям экотехнопарка периодически присылают бойцов Росгвардии и сотрудников местной полиции, но навести полный порядок им пока не удается — противники строительства также получают мощную организационную и медийную поддержку. Например, половина задержанных на днях за самоуправство, неповиновение полиции и нарушения общественного порядка активистов оказалась жителями Москвы, Петербурга и других регионов.

В свою очередь, инвестор строительства — ООО «Технопарк» — для установления диалога с оппонентами открыло в Яренске собственный информационный центр. Первая встреча сторонников и противников экотехнопарка, в которой участвовал Литвинов, прошла с нулевым счетом — полностью развеять опасения местных пока не удалось. Зато детали благоустройства поселков района и ремонта объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ и больниц — за счёт правительства Москвы и ООО «Технопарк» — вызвали у них большой интерес. Так что попытка диалога безусловно имела место и внушала определенные надежды на его развитие, а следовательно, на успешный поиск компромиссов.

Напомним, что именно об этом недавно говорил президент Владимир Путин, призвавший обязательно учитывать мнение местных жителей при планировании и осуществлении различных строительных проектов — будь то храм в Екатеринбурге или объект по обращению с отходами в Шиесе. Но если инвесторы экотехнопарка эти слова главы государства восприняли как руководство к действию, то противостоящие им «природозащитники» стремятся отнюдь не к поиску компромиссов и отказываться от привычных силовых методов не собираются.

На этом фоне внезапный пожар в доме Литвинова выглядит удивительно своевременным и вполне укладывается в логику активистов, ранее обстреливавших грузовики и валивших столбы линии электропередачи, идущей к стройплощадке. Но есть и еще более тревожная информация: по данным местных источников, одновременно с домом Литвинова в Урдоме загорелись почтовое отделение и опорный пункт полиции. А это коренным образом меняет картину происходящего, поскольку нападение на государственные структуры и органы власти немедленно политизирует ситуацию, позиционируя собравшуюся в Шиесе разношерстную публику не как борцов за природу, а как борцов с режимом.

Дополнительным следствием поджога полиции, если он действительно имел место, станет куда более жесткая силовая реакция на текущие и будущие выходки протестующих, которые пока в основном сходили им с рук. Испытав методы активистов на себе, полицейские, вне всякого сомнения, перейдут к максимально жестким из дозволенных законом действиям в отношении «природозащитников». Очевидно, те именно того и добиваются.

В этой ситуации Сергей Литвинов может считаться сакральной жертвой, принесенной неизвестными поджигателями на алтарь раскачивания протестов в Архангельской области. Косвенно, кстати, такими же жертвами становятся и остальные местные жители, надежды которых на достойную и комфортную жизнь рушатся протестующими ради достижения собственной цели — повышения накала противостояния. Схема эта не нова и охотно используется оппозиционными политиками самого разного уровня. Хотя нападать на полицейских они себе до последнего времени вроде бы не позволяли.

Итак, налицо отчаянная попытка любой ценой добиться эскалации ситуации вокруг Шиеса. Пока инвесторы проекта открывают информационные центры и водят по стройплощадке журналистов — у сторонников проекта начали сжигать дома.