Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе 31 мая

До 21:00 31 мая в Подмосковье ожидается гроза, усиление ветра и ливневый дождь.

Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 часа 31 мая местами по юго-востоку, востоку Московской области ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — рассказали в ведомстве.

В МЧС также не рекомендовали парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.