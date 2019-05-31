Суд в Южно-Сахалинске принял решение оставить косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморском крае.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 31 мая, Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно.

Однако в требовании об изъятии животных у отловщиков и выпуске их в естественную среду обитания зоозащитникам было отказано.

Отмечается, что мотивированное решение суда будет изложено 5 июня. Кроме того, постановление не вступило в законную силу и подлежит обжалованию в течение месяца.