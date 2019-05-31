Президент Владимир Путин переименовал российские аэропорты в честь финалистов конкурса «Великие имена России».

Напомним, голосование о присвоении российским авиагаваням имен выдающихся россиян проходило в конце прошлого года. По итогам опроса было решено, что московский аэропорт Шереметьево назовут в честь Александра Пушкина, а Домодедово — в честь Михаила Ломоносова.

Кроме того, название аэропорта в Омске, вокруг которого велись многочисленные споры из-за непопадания имени лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в шорт-лист голосования, решили переименовать в честь Дмитрия Карбышева.

В пятницу, 31 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен финалистов голосования «Великие имена России» 40 российским аэропортам. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом в указе не оказалось нового названия петербургского аэропорта Пулково, хотя ему должны были дать имя писателя Федора Достоевского.