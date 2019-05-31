Премьер-министр РФ и президент Туркмении обменялись подарками в ходе встречи в Ашхабаде.

Как передает «Интерфакс», глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьеру щенка породы пятнистый алабай вместе с родословной. Агентство подчеркивает, что такого же щенка по кличке Верный Бердымухамедов подарил президенту Владимиру Путину в 2017 году.

В качестве ответного подарка Медведев преподнес туркменскому лидеру раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении» 1939 года.

«Смотрите, издано Москва — Ашхабад, 39 год. Так что это в вашу библиотеку такой памятник исторический. Причем интересно, что она двуязычная», — рассказал российский премьер-министр, вручая подарок.