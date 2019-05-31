Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отреагировал на разглашение данных о катастрофе SSJ-100 своим экспертом.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что причиной катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево стало грубое приземление. В «Аэрофлоте» поведение специалиста раскритиковали, добавив, что распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством.

Как сообщается на сайте МАК, после появившихся в СМИ сообщений и острой реакции авиаперевозчика комитет намерен провести служебное расследование.

Там уточнили, что рассказавший о причинах катастрофы в Шереметьево Владимир Кофман не имеет отношения к расследованию, а «высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК».

В комитете уточнили также, что расследование проводит техническая комиссия, поэтому «ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении причин катастрофы».